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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 18-1-2018

الخميس، 18 يناير 2018 10:00 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 18-1-2018 البورصة المصرية


كتب هانى الحوتى
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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 18-1-2018.

 

البورصة توقف التداول على 14 أسهم

 

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 14 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى شركة مستشفى القاهرة، مستشفى كليوباترا، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، حديد عز، مستشفى النزهة الدولى، الدلتا للتأمين، السويدى إليكتريك، المصرية لتطوير صناعة البناء، الملتقى العربى للاستثمارات، العبور للاستثمار العقارى، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، الإسكندرية للخدمات الطبية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تربح 8.5 مليار جنيه

 

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوع بمشتريات الأجانب، وتخطى المؤشر الرئيسى للبورصة مستوى المقاومة 15400 نقطة، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 861.817 مليار جنيه.
 
وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 1.7 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصريية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 123.1 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، 594 ألف جنيه، 29.8 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 9.97 مليون جنيه، 148.9 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.40% ليغلق عند مستوى 15411 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.12% عند مستوى 2744 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 15099 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 855 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2037 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.60% ليصل إلى مستوى 529 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 117 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 44 شركة، ولم تتغير 35 شركة. 

 

وضمت الأسهم المرتفعة:

 

- حق اكتتاب البنك المصرى لتنمية الصادرات-1 بسعر إغلاق 0.64 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20.75%
 
- مستشفى النزهة الدولى بسعر إغلاق 75.62 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%
 
- الدلتا للتأمين بسعر إغلاق 17.61 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%
 
- العبور للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 6.98 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.06%
 
- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 5.25 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.47%
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.07 دولار بنسبة تراجع بلغت 12.50%
 
-  الإسكندرية للخدمات الطبية بسعر إغلاق 21.60 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10%
 
 -  رواد السياحة بسعر إغلاق 10.55 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.50%
 
- البويات والصناعات الكيماوية - باكين بسعر إغلاق 43.02 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.43%
 
- حق الاكتتاب لشركة أورنج مصر للاتصالات بسعر  إغلاق 8.74 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.35%
 
 

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