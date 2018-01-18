أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 18-1-2018





كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 18-1-2018، وجاءت أبرزها إغلاق البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوع بمشتريات الأجانب، وتخطى المؤشر الرئيسى للبورصة مستوى المقاومة 15400 نقطة، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 861.817 مليار جنيه.



البورصة تربح 8.5 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوع بمشتريات الأجانب، وتخطى المؤشر الرئيسى للبورصة مستوى المقاومة 15400 نقطة، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 861.817 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوع بمشتريات الأجانب، وتخطى المؤشر الرئيسى للبورصة مستوى المقاومة 15400 نقطة، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 861.817 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 1.7 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصريية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 123.1 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، 594 ألف جنيه، 29.8 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 9.97 مليون جنيه، 148.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.40% ليغلق عند مستوى 15411 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.12% عند مستوى 2744 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 15099 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 855 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2037 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.60% ليصل إلى مستوى 529 نقطة.

وارتفعت أسهم 117 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 44 شركة، ولم تتغير 35 شركة.



البورصة تلتقى بنك الإسكندرية عقد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، اجتماعاً اليوم الخميس، مع دانتى كامبيونى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، بحضور تامر سيف الدين رئيس قطاع ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البنك، لبحث سبل تعزيز التعاون فى تطوير وتأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال رئيس البورصة، إن إدارة البورصة تستهدف الترويج لمزايا القيد فى البورصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التى تتسم بالطموح والرغبة فى التوسع والنمو لما يمثله قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أهمية كبيرة فى تحقيق نمو اقتصادى قوى غنى بالوظائف.

وأضاف فريد، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن البورصة مستعدة لتقديم باقة متنوعة من الخدمات الاستشارية لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة فى القيد فى البورصة، مشيرا إلى أن قيد الشركات الصغيرة فى البورصة يمكنها من تنويع مصادر تمويلها بتكلفة تنافسية ويخلق لها مكانة بارزة فى مجتمع الأعمال والاستثمار وتسويق لعلامتها التجارية.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذى لبنك الإسكندرية دانتى كامبيونى، إنه يتطلع لبناء شراكة مع البورصة المصرية لتطوير وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعاملة مع البنك للاستفادة من مزايا التمويل فى البورصة المصرية ، بما يمكن تلك الشركات من توسيع قاعدة أعمالها.

وذكر كامبيونى، أن سوق الأوراق المالية يعد منصة تمويل ذات كفاءة تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تطوير أعمالها بتكلفة تمويل تنافسية مقارنة بباقى منصات التمويل المختلفة.

ومن جانبه قال تامر سيف الدين رئيس قطاع ائتمان الشركات الصغيرة، أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيق وتعاون مع إدارة البورصة المصرية لدعم وتطوير الشركات المتوسطة والصغيرة الراغبة فى تنويع مصادر تمويلها لتوسيع قاعدة أعمالها.

وفى الختام اتفق الطرفان على استمرار المباحثات الثنائية لتعظيم سبل التعاون بما يسمح بتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة استنادا إلى قاعدة عملاء بنك الإسكندرية من المشروعات.

مستشفى كليوباترا تعرض شراء النزهة أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، عن تقدمها بطلب للرقابة المالية للموافقة على التقدم بعرض مالى لشراء 100% من أسهم مستشفى النزهة الدولى. أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، عن تقدمها بطلب للرقابة المالية للموافقة على التقدم بعرض مالى لشراء 100% من أسهم مستشفى النزهة الدولى.

وتعتزم مستشفى كليوباترا بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على تقديم عرض مالى لشراء 100% من أسهم مستشفى النزهة الدولى فى صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 650 مليون جنيه تقريباً، وذلك بسعر 90 جنيه للسهم وبزيادة 44% عن سعر الإغلاق.