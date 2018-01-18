أحكام بالسجن المشدد على 12 من مروجى المواد المخدرة بدمياط

عاقبت محكمة جنايات دمياط الدائرة الثانية 12 من مروجى المواد المخدرة بأحكام تتراوح بين ثلاث سنوات وستة سنوات سجن مشدد.

صدرت الأحكام من هيئة برئاسة المستشار جاد محمد حلمى وعضوية المستشارين ناصر حسن وأحمد محمد حسن أبو العطا وأمانة سر محمد حامد وإبراهيم حمدى الجميلى الزغبى.

كان المقدم عماد الدين معوض والرائد لؤى باهر عزالدين و الرائد محمد سمير رئيس مباحث مركز دمياط والنقيب خالد حسونة رئيس مباحث السرو والنقيب عاصم همام قد تمكنوا من ضبط 12 من مروجى المواد بقرى مركز دمياط فى عدة وقائع مختلفة تتعلق بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة هيروين وبانجو وحشيش قبل ترويجها والمتهمين هم: حسن ح.ع، محمد ح. .ن، محمد م. .ح.

حيث عاقبت المحكمة كل واحد منهم بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للأول والثانى و100 ألف جنيه للثالث. كما عاقبت المحكمة كلا من عوض ا. .م، و وائل . ص بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للأول و100 ألف جنيه للثانى بينما عاقبت كل من أمين ا.، محمد .ا، طلعت ل. .ع، هانى ع. .ا، أٍسامة ن. .ز، سامح ع.، معوض .ا بالسجن المشدد ثلاث سنوات لكل واحد منهم وغرامة 50 ألف جنيه و المتهم الأخير بغرامة 10 آلاف جنيه.