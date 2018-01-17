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الأربعاء، 17 يناير 2018 06:05 ص
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9 قتلى فى هجومين لبوكو حرام فى شمال شرق نيجيريا

الأربعاء، 17 يناير 2018 05:32 ص
9 قتلى فى هجومين لبوكو حرام فى شمال شرق نيجيريا مسلحو بوكو حرام


(أ ف ب)
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قتل تسعة أشخاص على الأقل فى هجومين منفصلين شنهما جهاديو حركة بوكو حرام فى شمال شرق نيجيريا.

وقالت مصادر إن الهجوم الأول قتل فيه ستة حطابين بالرصاص قرب قرية جنينى المجاورة لنغالا، المدينة الواقعة فى ولاية بورنو والحدودية مع الكاميرون.

وأوضح عمر كشالة المسؤول فى ميليشيا تساند الجيش فى منطقة غامبورو المجاورة لنغالا فى تصريح أن "ستة أشخاص قتلوا بالرصاص على أيدى مسلحين خطفوا أيضا خمس فتيات" وأصابوا حطابين اثنين آخرين بجروح.

وأضاف أن "بعض الحطابين تمكنوا من الفرار، وأبلغوا الجنود"، مشيرا إلى أن المهاجمين لاذوا بالفرار بعدما استولوا على حوالى 500 رأس ماعز.

والهجوم الثانى شن فيه مسلحون كثيرون جدا من بوكو حرام يستقلون دراجات نارية وهوائية هجوما على قرية بالام" فى ولاية اداماوا.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن "مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح خطرة نقلا على إثرها إلى المستشفى"، فى حين احرق المهاجمون عددا من منازل القرية ومتاجرها ونهبوا مواد غذائية.

وأوضح أن أحد القتلى هو صاحب متجر كان نائما داخل متجره أثناء الهجوم، وعندما رفض أن يفتح الباب لمسلحى بوكو حرام ما كان من هؤلاء إلا أن "احرقوه هو ومتجره".

وتابع أن المهاجمين "توجهوا بعدها إلى مستوصف القرية حيث نهبوا كل الدوية والمعدات الطبية ثم اضرموا النار بالمستوصف".


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