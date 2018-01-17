22 فبراير.. الحكم فى اتهام 42 شرطيا بتأمين الطرق بالبحر الأحمر بتهمة التظاهر





البحر الأحمر - عماد عرفة

قررت محكمة جنح مستأنف البحر الأحمر، برئاسة المستشار محمد أبو بكر وأمانة سر محمد علام، تأجيل نظر مستأنف قضية اتهام 42 أمين شرطة تابعين لتأمين الطرق، والمتهمين بالتظاهر وتعطيل العمل، اعتراضا على نظام الإجازات لـ 22 فبراير المقبل للنطق بالحكم، مع إخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية قدرها 1200 جنيه.

كانت قضت محكمة رأس غارب الجزئية، برئاسة المستشار معتز صالح، فى منتصف ديسمبر الماضى تأييد الحكم بحبس 42 أمين شرطة لمدة سنة وغرامة 500 جنيه، تابعين لإدارة تأمين الطرق بالبحر الأحمر، لاتهامهم بالتظاهر.