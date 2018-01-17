13 مليار و 595 مليون جنيه استثمارات بإقليم جنوب الصعيد خلال العام الجارى





كتب : مصطفى عبد التواب

تبلغ اجمالى الاستثمارات العامة الموجهة لتنمية إقليم جنوب الصعيد خلال العام المالى الجارى 2017-2018، حوالى 13 مليار و 595 مليون جنيه بنسبه 7.1 من جملة الاستثمارات العامة لهذا العام، وبلغت الاستثمارات الحكومية فى الإقليم لهذا العام حوالى 73.9% من إجمالى الاستثمارات الموجهة لإقليم جنوب الصعيد بينما مثلت نسبة 26.1% من جملة الاستثمارات الموجهة لهذا الاقليم من مصادر غير حكومية.

وتستحوذ محافظة سوهاج على 23.4% من استثمارات الإقليم تليها محافظة أسوان بنسبة 23.2% ثم محافظة البحر الأحمر بنسبة 24.6 ومحافظة قنا بنسبة 19% وأخيراً الأقصر بنسبة 9.8%.





وتمثل مشروعات الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية النصيب الأكبر من جملة الاستثمارات الحكومية فى إقليم جنوب الصعيد، بإجمالى استثمارات تقدر بـ 6 مليار و 748 مليون ومئة الف جنيه، بما يعادل 49.6% من إجمالى الاستثمارات الحكومية الموزعة فى هذا الإقليم، يليها مشروعات البترول والثورة المعدنية والتى تحصل على استثمارات بقيمة مليار و 707 مليون و 700 الف جنيه بما يعادل 12.6% من جملة الاستثمارات الموجهة للاقليم، ثم مشروعات النقل والتى حصلت على استثمارات حكومية بقيمة 830 مليون و 400 الف جنيه.

وتخصص الحكومة لإقليم جنوب الصعيد استثمارات بقيمة 802 مليون و 100 الف جنيه لمشروعات الموارد المائية والرى، بما يعادل 5.9% من جملة الاستثمارات المخصصة لهذا الإقليم، ثم مشروعات التربية والتعليم والتى خُصص لها استثمارات بقيمة 616 مليون و 300 الف جنيه بما يعاد ل4.5% من اجمالى الاستثمارات، ومشروعات التعليم العالى والتى وجه لها استثمارات بقيمة 526 مليون و 500 الف جنيه بما يعادل 3.9% من جملة الاستثمارات.

وخصصت الحكومة فى إقليم جنوب الصعيد استثمارات حكومية لقطاع الصحة تقدر بـ 477 مليون و 400 الف جنيه، بما يعادل 3.5% من جملة استثمارات الحكومة فى الإقليم، وخصصت الحكومة 423 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة بما يعادل 3.1% من إجمالى الاستثمارات، و 160 مليون و 400 الف لمشروعات الزراعة و استصلاح الأراضى بما يعادل 1.2% من جملة الاستثمارات، و 37 مليون و 800 الف لمشروعات الآثار والتراث بما يعادل 0.3% من جملة الاستثمارات، و 7 مليون و 600 الف لمشروعات التجارة والصناعة بما يعادل 0.1% و 16 مليون و 800 الف لمشروعات الاوقاف و 19 مليون و 500 الف لمشروعات الثقافة و 19 مليون و 600 الف لمشروعات الرعاية الاجتماعية و 5 مليون و 800 الف لمشروعات الشباب والرياضة و خصصت الحكومة مليار و 196 مليون و 300 الف تحت بند أخرى.