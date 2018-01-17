ياسين التهامى يحيى ليلة خاصة فى حب الإمام الحسين ضمن فعاليات المولد

ياسين التهامى يحيى ليلة خاصة فى حب الإمام الحسين ضمن فعاليات المولدالأربعاء، 17 يناير 2018 11:07 م
الشيخ ياسين التهامى
لؤى على
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يحيى الشيخ ياسين التهامى، اليوم الأربعاء، ليلة خاصة فى حب الإمام الحسين "رضى الله عنه"، وذلك ضمن احتفالات مولد الإمام الحسين بحضور آلاف المريدين، الوافدين من جميع أنحاء الوطن العربى فى حالة من الحب والروحانيات.
وانتشرت قوات الأمن التابعة لمديرية أمن القاهرة؛ لتأمين احتفالات المصريين بمولد الإمام الحسين، وسط حشود المشاركين فى هذه الاحتفالات، حيث افترش العديد منهم الأرض خلال ابتهالات الشيخ ياسين التهامى.
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