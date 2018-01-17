وفاة 4 أشخاص متأثرين بإصابتهم فى حادث بين دراجة نارية وميكروباص بدمياط





دمياط عبده عبد البارى

أعلن مرفق إسعاف دمياط منذ قليل وفاة 4 أشخاص متأثرين من إصابتهم فى حادث تصادم وقع ظهر اليوم الأربعاء، وتم وضعهم فى مشرحة مستشفى جامعة الأزهر بدمياط.

وكان 6 أشخاص قد أصيبوا فى حادث تصادم مروع بين دراجة نارية وسيارة ميكروباص على طريق كفر البطيخ - جمصة أمام قرية الركابية بمحافظة دمياط.

وعلى الفور انتقلت سيارة الاسعاف الى موقع الحادث وتم نقلهم الى مستشفى الأزهر بمدينة دمياط الجديدة لتلقى العلاج إلا أن 4 منهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة داخل المستشفى.