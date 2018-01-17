video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 18 يناير 2018 01:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

وفاة 4 أشخاص متأثرين بإصابتهم فى حادث بين دراجة نارية وميكروباص بدمياط

الأربعاء، 17 يناير 2018 06:09 م
وفاة 4 أشخاص متأثرين بإصابتهم فى حادث بين دراجة نارية وميكروباص بدمياط إسعاف - أرشيفية


دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق

أعلن مرفق إسعاف دمياط منذ قليل وفاة 4 أشخاص متأثرين من إصابتهم فى حادث تصادم وقع ظهر اليوم الأربعاء، وتم وضعهم فى مشرحة مستشفى جامعة الأزهر بدمياط. 

 

وكان  6 أشخاص قد أصيبوا فى حادث تصادم مروع بين دراجة نارية وسيارة ميكروباص على طريق كفر البطيخ - جمصة أمام قرية الركابية بمحافظة دمياط.

 

وعلى الفور انتقلت سيارة الاسعاف الى موقع الحادث وتم نقلهم الى مستشفى الأزهر بمدينة دمياط الجديدة لتلقى العلاج إلا أن 4 منهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة داخل المستشفى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شخص فى حادث تصادم مركب بمعدية نيلية فى دمياط

محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مستشفى الازهر

حادث تصادم

الركابيه



لا تفوتك
السيسى للمصريين: والله العظيم طول ما انتوا صابرين وإيد واحدة محد يقدر يسبقكم

السيسى للمصريين: والله العظيم طول ما انتوا صابرين وإيد واحدة محد يقدر يسبقكم

الرئيس: أنجزنا 11 ألف مشروع على أرض مصر بمعدل 3 مشروعات فى اليوم الواحد

الرئيس: أنجزنا 11 ألف مشروع على أرض مصر بمعدل 3 مشروعات فى اليوم الواحد

"المرتبات ع الميزان تحت قبة البرلمان".. لجنة الخطة والموازنة تعيد دراسة ملف الأجور وتؤكد: الحدان الأدنى والأقصى لا يقارنان بالسوق العالمية وإعادة النظر أصبحت ضرورة.. والنائب ياسر عمر: عجز الموازنة سيشكل عائقا

"المرتبات ع الميزان تحت قبة البرلمان".. لجنة الخطة والموازنة تعيد دراسة ملف الأجور وتؤكد: الحدان الأدنى والأقصى لا يقارنان بالسوق العالمية وإعادة النظر أصبحت ضرورة.. والنائب ياسر عمر: عجز الموازنة سيشكل عائقا

وزير خارجية إثيوبيا عن سد النهضة: نراعى المصالح المصرية المتعلقة بنهر النيل

وزير خارجية إثيوبيا عن سد النهضة: نراعى المصالح المصرية المتعلقة بنهر النيل

تجديد حبس محافظ المنوفية واثنين آخرين بتهمة الرشوة 15 يوما

تجديد حبس محافظ المنوفية واثنين آخرين بتهمة الرشوة 15 يوما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة