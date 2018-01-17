وسائل إعلام يمنية: ابنه على عبدالله صالح تغادر إلى الخرطوم





وكالات الأنباء

قالت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأربعاء، إن إحدى بنات الرئيس اليمنى السابق "على عبدالله صالح" غادرت مدينة عدن أمس الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر عاملة بمطار عدن الدولى، قولها إن ليلى على عبدالله صالح برفقة 3 من أبنائها غادرت المطار على متن طائرة ركاب صغيرة صوب العاصمة السودانية الخرطوم.

وأضافت أن "ليلى صالح" وصلت إلى المطار ترافقها قوة أمنية تولت حمايتها حتى صعودها الطائرة.

وكانت وكالة الأنباء العمانية أفادت بأن 22 شخصا من أفراد عائلة الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح قد وصلوا إلى الأراضى العمانية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة فى صنعاء.