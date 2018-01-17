وزير النفط الكويتى: لا نية حاليا للخروج من اتفاق أوبك لخفض الإنتاج





رويترز

قال وزير النفط الكويتى بخيت الرشيدى اليوم الأربعاء، إنه لا خطة ولا نية حتى الآن للخروج من اتفاق خفض إنتاج الخام المبرم بين أوبك وبض منتجى النفط المستقلين.

وأضاف الرشيدى فى مؤتمر صحفى بمدينة الكويت: "اتفاق خفض إنتاج الخام سيبقى لفترة طويلة وليس هناك تفكير حاليا للخروج منه"، موضحًا أن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين فى 21 يناير، سيركز على مراجعة نسب الالتزام بتخفيضات الإنتاج.

وأشار إلى أن نسبة التزام المنتجين بلغت 125 % فى ديسمبر من العام الماضى، و106 % فى 2017 بأكمله.

وقال الرشيدى: "نحن لم نناقش ولم نفكر فى الخروج من هذا الاتفاق. نحن سعداء أن هذا الاتفاق وصل إلى مرحلة من النضوج ووصلنا إلى سوق مستقرة وسوف ندعم (السير) فى هذا الاتجاه".

وذكر الوزير أن السوق مستقرة حاليا فى ظل تأثير محدود للعوامل السياسية، متوقعًا زيادة الطلب العالمى على الخام بما بين 1.5 مليون و1.6 مليون برميل يوميا هذا العام ليفوق جميع التقديرات.

وتقود روسيا والسعودية المساعى المشتركة لتقييد إنتاج الخام ودعم الأسعار. ويستمر اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2018.