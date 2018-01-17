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الأربعاء، 17 يناير 2018 04:29 م
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وزير الشئون الدينية بإندونيسيا يطالب بمقررات دراسية تتحدث عن القدس

الأربعاء، 17 يناير 2018 03:49 م
وزير الشئون الدينية بإندونيسيا يطالب بمقررات دراسية تتحدث عن القدس الشيخ لقمان الحكيم


كتب لؤى على و إسماعيل رفعت تصوير عمرو مصطفى
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قال الشيخ لقمان حكيم سيف الدين وزير الشئون الدينية الإندونيسى، إن حكومة بلاده رفضت بشدة قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، مثمنا دور الأزهر الشريف فى دعم قضية القدس، موضحًأ أن دعم القدس واجب دينى، فالأقصى أولى القبلتين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأشار خلال كلمته بالجلسة الثانية بمؤتمر الأزهر لنصرة القدس، بحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إلى ضرورة توحد العرب والوقوف صفًا واحدًا، كما يجب أن تبقى قضية الأقصى والقدس خالدة فى ذاكرة الأجيال، وعلى المؤسسات التعليمية والدينية بإثبات ذلك بالمقررات الدراسية، ففلسطين فى قلب الإندونيسيين.


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