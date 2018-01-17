وزير الإنتاج الحربى يفتتح معرض المنتجات المدنية برمسيس بعد تطويره

افتتح الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى معرض المنتجات المدنية لوزارة الإنتاج الحربى بمنطقة رمسيس بعد تطويره خارجياً وداخلياً، ويعد هذا المعرض هو السابع على التوالى الذى يتم افتتاحه، حيث سبق افتتاح معارض روكسى وحلوان والتحرير بالقاهرة، بالإضافة إلى افتتاح معارض لوران ومصطفى كامل والحرية بالإسكندرية.

وأكد "العصار" أن هذا الافتتاح يأتى ضمن خطة تطوير شاملة بدأت منذ العام الماضى لتطوير عدد (22) معرض ومنفذ بيع للمنتجات المدنية للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية فى إطار دور الإنتاج الحربى لتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات المدنية والمساهمة فى توفير هذه المنتجات بأسعار تنافسية للمواطنين، مضيفا أن الوزارة تستهدف حالياً الوصول لإنتاج منتجات يصل فيها المكون المحلى إلى نسبة 100% بما يعظم العائد على الاقتصاد القومى وتقليل الاستيراد.

وأضاف "العصار" أنه تم تطوير المعارض والمنافذ لتكون بشكل جاذب، وتم تعيين عارضين شباب متخصصين فى التعامل مع الجمهور وتطوير خدمة ما بعد البيع، كما تم تطوير بعض المنتجات من حيث الشكل والجودة وفقاً لمتطلبات السوق المصري، موضحا أنه يحرص على متابعة القائمين على خدمة ما بعد البيع والكول سنتر والذى يعمل على مدار اليوم عن طريق الخط الساخن 19827 لضمان جودة الخدمة والصيانة المقدمة للعميل فى وقت مناسب وفور تلقى الشكوى.

ويقدم معرض رمسيس العديد من المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربى تشمل أجهزة كهربائية "التكييفات 1.5 /2.25 /3 حصان، الغسالات علوية التحميل، الثلاجات "14/16 " قدم، الديب فريزر "7" درج، البوتاجازات، السخانات، المراوح الصندوقية ومراوح السقف، شاشات التليفزيونLED "32/49 بوصة"، ألواح الطاقة الشمسية، اللمبات الموفرة ولمبات الليد) وأجهزة منزلية من (أوانى الطهى وأدوات المائدة الاستانليس ستيل والألومنيوم، و ورق الفويل الاستانليس ستيل) إلى جانب (طفايات الحريق وبطاريات السيارات).