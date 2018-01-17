وزيرة الهجرة تبحث مع سفير إيطاليا معادلة رخصة القيادة المصرية والايطالية





كتب محمود راغب

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج‎ ‎السفير الإيطالي بالقاهرة «جيامباولو‎ ‎كانتيني»، في إطار تواصلها ‏للوقوف على أحوال الجاليات المصرية بالخارج.‏

استهلت الوزيرة اللقاء بالتأكيد على العلاقات الإيجابية بين الدولتين خاصة في شئون الجاليات، وتطرقت إلى اطلاعها على كافة متطلبات ‏واحتياجات المواطنين المصريين المقيمين بإيطاليا، وعلى رأسها معادلة رخصة القيادة المصرية والإيطالية، حيث طلبت من السفير ‏الإيطالي التنسيق مع السلطات الإيطالية المختصة ووزير النقل لعقد اجتماع مع وزيرة الهجرة ومسئولي وزارة الداخلية لبحث خطوات ‏تنفيذية لمعادلة رخصة القيادة، والتي يتطلب إعادة إصدارها في إيطاليا مبالغ مالية مرتفعة وإجراءات تصعب سبل العاملين المصريين ‏للحصول عليها‎ ‎.

‎ومن جهته، رحب السفير بالإعداد فورا لهذا الاجتماع، استجابة لمقترح الوزيرة، معبرا‎ ‎عن تقدير السلطات الإيطالية للجهود المبذولة من ‏قبل مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية‎.‎

‎وأوضح «كانتيني» أن هناك اهتماما من إدارة التعاون الإيطالي لصالح المصريين في الخارج، لتعزيز الدور الإنتاجي للمغتربين المصريين، ‏واستعرض برامج دعم إيطاليا للاجئات السوريات في مصر، وتوفير فرص التدريب المهني للشباب المصري في المحافظات التي

‏تكثر فيها تدفقات الهجرة‎.‎

‎كما ناقش اللقاء الجوانب الرئيسية ذات الاهتمام المشترك بين إيطاليا ومصر في مجال إدارة تدفقات الهجرة، بجانب نقاش مبادرات جديدة ‏تهدف إلى توفير بدائل ملموسة لهجرة شباب المصريين في مجال التنمية الاجتماعية ومكافحة الاتجار بالبشر‎.‎