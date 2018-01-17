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الأربعاء، 17 يناير 2018 06:11 م
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وزيرة أسترالية تقترح صعق السائقين الناعسين كهربائيا للحد من حوادث السير

الأربعاء، 17 يناير 2018 05:14 م
وزيرة أسترالية تقترح صعق السائقين الناعسين كهربائيا للحد من حوادث السير تاكسى - أرشيفية


أ ش أ
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اقترحت وزيرة استرالية ، منزعجة من زيادة حوادث السير ، صعق السائقين الناعسين كهربائيا إن غفت أعينهم عن الطريق.

وقال موقع (نيوزهاب) الإخبارى إن ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية شهدت زيادة بنسبة 45% فى الوفيات جراء حوادث شاحنات النقل الثقيلة بين عامى 2016 و 2017، وخلال الأسبوع الماضى فقط لقى ثلاثة من سائقى الشاحنات حتفهم فى حوادث أسفرت أيضا عن مصرع قائدى سيارتين ملاكي.

وقالت وزيرة الطرق فى الولاية ميليندا بيفى " إن إجراء يجب أن يُتخذ لتقليل معدل حوادث السير الناجمة عن السائقين الناعسين، إن التكنولوجيا باتت متقدمة الآن ويمكن تنبيه السائق بصدمة كهربائية إذا ما غابت أعينهم عن قمرة القيادة لما يزيد على ثانيتين".

وتنتشر تقنيات كثيرة الآن لتنبيه السائقين ومنعهم من النوم اثناء القيادة ومن ضمن هذه التقنيات سوار يرتديه السائق ويعطيه "ومضة كهربائية لطيفة" إن انخفض معدل نبض قلبه عن مستوى معين. 


وقوبل اقتراح الوزيرة الاسترالية بانتقاد من ريتشارد أولسن سكرتير الولاية لنقابة العاملين فى النقل الذى وصف مقترحها بـأنه "عديم الرحمة ومتغطرس ولا يصح تماما".


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