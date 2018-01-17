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الأربعاء، 17 يناير 2018 06:10 م
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وزيرا خارجية فرنسا والكويت يبحثان بباريس الأزمات الإقليمية والتعاون الثنائى

الأربعاء، 17 يناير 2018 05:02 م
وزيرا خارجية فرنسا والكويت يبحثان بباريس الأزمات الإقليمية والتعاون الثنائى وزير الخارجية الفرنسى جون إيف لودريان


باريس (أ ش أ)
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التقى وزير الخارجية الفرنسى جون إيف لودريان اليوم الأربعاء، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذى يزور فرنسا حاليا.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية - فى بيان لها اليوم - أن جون ايف لودريان وجه التهنئة لنظيره الكويتى بمناسبة انتخاب الكويت لعضوية مجلس الأمن الدولى لمدة عامين اعتبارا من أول يناير 2018 وذلك قبل أن يبحث الجانبان الملفات الرئيسية المدرجة على أجندة المجلس الذى ستتولى الكويت رئاسته الدورية فى فبراير المقبل.

وأضافت الخارجية الفرنسية أن المحادثات بين الوزيرين ركزت على الأزمات الإقليمية والإنسانية التى تشكل أولوية للبلدين، واصفة الكويت، التى تعد طرفا فى الحوار الإقليمى والعضو العربى الوحيد بمجلس الامن، بالشريكٌ المهم لفرنسا.

كما تناول الوزيران الوضع فى سوريا واليمن والتأكيد على الحاجة الطارئة لتسوية سياسية لهذه الازمات وضمان وصول المساعدات بشكل آمن ودائم ودون عائق للسكان المحتاجين، بحسب البيان.

وأكد لودريان دعم فرنسا للمبادرة الكويتية لعقد مؤتمر لإعادة إعمار العراق خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير المقبل، مشيرا أيضا، إلى مساندة بلاده لجهود الكويت لتهدئة التوترات داخل مجلس التعاون الخليجى وإلى اعتزامه زيارة الكويت فى الفترة القادمة.

وعلى جانب أخر، بحث وزيرا خارجية فرنسا والكويت سبل تعزيز التعاون فى مجالات الفرنكوفونية والاقتصاد والتبادل الجامعى والصحة. 


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