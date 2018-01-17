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الأربعاء، 17 يناير 2018 04:29 ص
خالد صلاح
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وحدات حماية الشعب الكردى تتعهد التصدى لأى هجوم تركى على مناطقها

الأربعاء، 17 يناير 2018 03:29 ص
وحدات حماية الشعب الكردى تتعهد التصدى لأى هجوم تركى على مناطقها قوات سوريا الديقراطية - أرشيفية


(أ ف ب)
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توعّد قائد وحدات حماية الشعب الكردى سيبان حمو "تطهير المنطقة من مصائب" تركيا، وذلك ردا على إعلان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أن قواته ستحتل قريبا المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الكردية فى شمال سوريا.

وقال حمو فى مقابلة نشرتها "وكالة فرات الإخبارية" الموالية للأكراد أن قواته "جاهزة للدفاع عن روج آفا، وعفرين تحديداً، كائناً من كان القائم بالهجوم" على هذه المنطقة الكردية فى شمال سوريا والتى يسميها الاكراد "روج آفا" أى "غرب كردستان".

واتى تصريح القيادى الكردى بعيد ساعات من قول أردوغان فى خطاب أمام نواب حزبه فى انقرة "غدا أو بعده، قريبا سنتخلص من أوكار الإرهابيين واحدا تلو آخر فى سوريا، بدءا بمنبج وعفرين".

وشدّد حمو على أن "وحداتنا ستتمكن من تطهير المنطقة من مصائب أردوغان، كما تمكّنا سابقاً من تطهيرها من تنظيم داعش الإرهابي. هكذا ستكون الحرب فى عفرين".

وأضاف: "سنُفشل مخططات أردوغان القذرة، وسنحوّل تلك المخططات إلى مكتسبات كبيرة لشعوب المنطقة".

وفى رأى القيادى الكردى فانه ليس بمقدور تركيا القيام بهجومٍ على عفرين إذا "لم توافق عليه كلّ من روسيا وإيران والولايات المتحدة والنظام السوري"، مشيرا الى ان القانون الدولى لن يسمح بمثل هكذا هجوم، ومؤكدان ان "كلّ القوانين والأعراف الدولية لا تسمح بذلك".

وتابع: "إذا ما تمّ الهجوم على عفرين، فإنّ الشعب الكردى سيطالب كلّ تلك الدول بتحمّل مسؤولياتها".

 


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