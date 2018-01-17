"هيرميس": صناديق الاستثمار العالمية مهتمة بمشروع العاصمة الإدارية





كتب هانى الحوتى

أكد أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، أن هناك اهتمام من صناديق الاستثمار العالمية التى شاركت بالمؤتمر الاقتصادى للمجموعة، فى الاستثمار بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة من خلال شركات التطوير العقارى العاملة هناك مثل طلعت مصطفى، أو التى تعتزم الاستثمار هناك ولها مشروعات بشرق القاهرة مثل بالم هيلز.

وأضاف شمس ردًا على أسئلة الصحفيين خلال مائدة مستديرة لقيادات المجموعة المالية هيرميس اليوم الأربعاء، أن أسعار الفائدة الحالية وعمق سوق المال المصرى، هما أبرز مشاكل صناديق الاستثمار بمصر، متابعًا أن زيادة عمق البورصة يتطلب زيادة عدد الشركات المقيدة الكبرى، وزيادة نسبة التداول الحر للشركات المقيدة، وهو ما يتطلب الإسراع بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وحول تأثير خفض أسعار الفائدة على جاذبية أدوات الدين للاستثمار الأجنبى، توقع شمس استمرار جاذبيتها حتى مع خفض أسعار الفائدة، لأنها ستبقى ضمن الأعلى عائد مقارنة بالأسواق المجاورة.