ننشر نتائج استطلاع رأى "هيرميس" للرؤساء التنفيذيين حول الاقتصاد المصرى





كتب - هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع"، نتائج استطلاع رأى "هيرميس" للرؤساء التنفيذيين حول مؤتمر الاقتصاد المصرى، والذى شارك فيه نحو 250 من الرؤساء التنفيذيين، شمل أى القطاعات الاقتصادية جاذبية للاستثمار خلال 2018.

ويشمل استطلاع الرأى توقعات الرؤساء التنفيذيين حول سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى 2018، والعوامل التى سيؤثر إيجابًا على الاقتصاد المصرى خلال 2018، وأهم أوليات الحكومة خلال الـ10 سنوات المقبلة، ورأيهم حول أسعار العقارات فى مصر.