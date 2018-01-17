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نتنياهو: واشنطن تنقل سفارتها من تل أبيب للقدس العام الجارى

الأربعاء، 17 يناير 2018 10:59 ص
نتنياهو: واشنطن تنقل سفارتها من تل أبيب للقدس العام الجارى بنيامين نتنياهو


كتب- هاشم الفخرانى
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إن الولايات المتحدة ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس خلال العام الجارى، موضحا أنه طبقا لتقديراته فأن نقل السفارة سيتم بوتيرة أسرع مما يتخيل البعض.

 

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية، عن "نتنياهو" المتواجد حاليا فى العاصمة الهندية نيو دلهى لقد اقترب موعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وذلك عقب الاعتراف الأمريكى على لسان دونالد ترامب بأن القدس عاصمة لإسرائيل.

 

ورحب نتنياهو بقرار واشنطن بقطع المساعدات المالية المقدمة لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا" ، مؤكدا أنها أحد الخطوات الإيجابية التى اتخذتها الولايات المتحدة .

 

ورفض نتنياهو التعليق على مساعدة إسرائيل لألمانيا فى القبض على مجموعة من الجواسيس الإيرانيين أمس الثلاثاء، فى ألمانيا إلا أنه قال إن إسرائيل ساعدت فى إحباط ما لايقل عن 30 هجوما إرهابيا فى عشرات الدول بأنحاء العالم.

 

 

 


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اسرائيل

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تل ابيب



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