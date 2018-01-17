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نتنياهو: الزعيم الهندى غاندى "مصدر إلهام" للبشرية

الأربعاء، 17 يناير 2018 05:31 م
نتنياهو: الزعيم الهندى غاندى "مصدر إلهام" للبشرية رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو


نيودلهى (رويترز)
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زار رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو منزل المهاتما غاندى اليوم الأربعاء، وقال إن الأب المؤسس للهند الحديثة وداعية السلام مصدر إلهام للبشرية.

ويقوم نتنياهو بزيارة للهند هى الأولى لرئيس وزراء إسرائيلى منذ 15 عاما واستقبلته حكومة رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى بحفاوة قائلة إنها تعتبر إسرائيل حليفا فى مكافحة الإرهاب.

واستقبل مودى نتنياهو فى ولاية جوجارات مسقط رأسه حيث اصطف المئات فى الشوارع التى مر بها موكبه وهم يلوحون بعلمى الهند وإسرائيل.

وتوجه الزعيمان برفقة سارة زوجة نتنياهو إلى منزل غاندى الذى تحول إلى متحف حيث جرب نتنياهو اللعب بعجلة دوارة صنعها غاندى لتمضية الوقت أثناء سجنه خلال الحكم الاستعمارى البريطانى.

وكتب نتنياهو وزوجته كلمة فى دفتر الزوار قالا فيها "زيارة ملهمة لمنزل واحد من أعظم رسل الإلهام للإنسانية - المهاتما غاندى".

وتعهد نتنياهو ومودى بتعميق الروابط الاقتصادية والأمنية فى إعلان يكشف عن رغبة أكبر فى توطيد العلاقات التى حرصت نيودلهى طويلا على إبقائها طى الكتمان. ويرجع ذلك بدرجة كبيرة للخوف من إغضاب الدول العربية التى تعتمد عليها فى استيراد النفط.

وقال مودى إن تعاون الهند مع إسرائيل يفيد البلدين. وقال نتنياهو أمس الثلاثاء إن البلدين يبحثان سبل تعزيز التعاون فى مكافحة التهديد الذى يمثله التشدد.

ومن المقرر أن يسافر نتنياهو غدا الخميس إلى مومباى للاشتراك فى تأبين صبى إسرائيلى (11 عاما) كان ضمن 166 شخصا قتلوا فى هجوم شنه متشددون يتخذون من باكستان مقرا لهم فى عام 2008.

وقبيل الزيارة نظمت مجموعة صغيرة من المواطنين احتجاجا فى مومباى وحملوا لافتات تندد بنتنياهو وتتهمه بارتكاب فظائع ضد الفلسطينيين. 


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