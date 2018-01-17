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ممثل الكنيسة الروسية فى مصر: القدس تجمع جميع الأديان والأزهر دوره فاعل

الأربعاء، 17 يناير 2018 08:41 م
ممثل الكنيسة الروسية فى مصر: القدس تجمع جميع الأديان والأزهر دوره فاعل القس فيكتور كولاجا ممثل الكنسية الروسية الأرثوذوكسية في مصر


كتب – محمود محيى
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قال القس فيكتور كولاجا، ممثل الكنسية الروسية الأرثوذوكسية فى مصر، إن مشاركة الكنيسة الأرثوذوكسية فى مؤتمر الأزهر لنصرة القدس هو دعم للسلام فى الشرق الأوسط، وذلك فى خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف القس كولاجا، لموقع "العين" الإخبارى الإماراتى، أن القدس هى مدينة تجمع الأديان السماوية الثلاثة، الإسلام والمسيحية واليهودية، بالنسبة لرأى العديد من طائفة الأرثوذوكس.

وشدد على ضرورة دعم السلام فى القدس، وإقامة السلام فيها كونها ملتقى للأديان السماوية الثلاثة، ووصفها بأنها "مجمع الأديان السماوية على الأرض".

وتابع أن القدس تحمل قدسية خاصة لجميع الناس، كونها تجمع تاريخاً طويلاً للأديان السماوية، وأن هناك إيماناً راسخاً بأن القدس هى عاصمة السلام.

وشدد القس كولاجا على ضرورة الاجتماع لحل الوضع الصعب فى الشرق الأوسط، لضمان أن يعيش جميع أتباع الديانات السماوية الثلاثة بكل حب واحترام.

وأكد كولاجا على دور الأزهر الشريف فى محاولاته المتكررة والمستميتة لوقف العنف فى القدس، ومنع تدهور الوضع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، مشدداً على أهمية دوره الفاعل فى عملية السلام بالشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن مؤتمر الأزهر العالمى لنصرة القدس ينعقد فى القاهرة بتنظيم من الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين بحضور دولى واسع، يمثل الديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية.

 

 


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