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مقتل وإصابة 6 مسلحين فى غارة أمريكية بشرق أفغانستان

الأربعاء، 17 يناير 2018 11:39 م
مقتل وإصابة 6 مسلحين فى غارة أمريكية بشرق أفغانستان غارة - أرشيفية


أ ش أ
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أعلن مسؤولون عسكريون أفغان اليوم الأربعاء أن ستة مسلحين على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح فى غارة شنتها طائرة أمريكية بدون طيار فى إقليم نانجارهار بشرق أفغانستان.

وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية أن الغارة الجوية نفذت بالقرب من منطقة خوجانى ، واستهدفت سيارة تقل المسلحين المناهضين للحكومة.
وقال مسؤولو فيلق (سيلاب 201) من الجيش الأفغانى إنه تم استهداف سيارة تحمل مسلحين فى منطقة داندو نوكار خيل مما اسفر عن مصرع ثلاثة مسلحين ، وأن ثلاثة مسلحين آخرين أصيبوا أيضا فى الغارة الجوية وتم تدمير السيارة بالكامل.


ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ، بما فيها حركة طالبان وتنظيم داعش الارهابى على التقرير حتى الآن.


ويأتى هذا فى الوقت الذى تجرى فيه عمليات مكافحة الارهاب فى أجزاء مختلفة من إقليم نانجارهار على يد القوات الأفغانية والأمريكية لمواجهة الجماعات الإرهابية التى تحاول توسيع موطىء قدمها فى هذه المقاطعة.


كما لقى ما لا يقل عن 23 مسلحا ينتمون لتنظيم داعش الارهابى وجماعات متمردة أخرى مصرعهم فى غارات منفصلة بطائرات بدون طيار فى إقليم نانجارهار بشرق أفغانستان.


وأوضح بيان صادر عن فيلق (سيلاب 201) بالجيش الأفغانى أن الغارات الجوية الأخيرة نفذت فى مقاطعتى اشين وشيرزاد ، وأشار الى أن الطائرات الأمريكية بدون طيار استهدفت مخبأ المسلحين فى منطقة ماركى بمقاطعة شيرزاد ، ما أسفر عن مصرع إثنين من المسلحين.


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