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مقتل مصلى واختطاف 5 فى هجوم لـ"داعش" على مسجد بديالى العراقية

الأربعاء، 17 يناير 2018 11:16 م
مقتل مصلى واختطاف 5 فى هجوم لـ"داعش" على مسجد بديالى العراقية قوات الجيش العراقى


أ ش أ
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أعلن مدير ديوان الوقف السنى فى محافظة ديالى العراقية، طه المجمعى، اليوم الأربعاء، مقتل مصلى واختطاف 5 آخرين فى هجوم مسلح لعناصر تنظيم (داعش) الإرهابى على مسجد فى ناحية قرة تبة شمال شرقى محافظة ديالى بالعراق.

وقال المجمعى -فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية- إن تنظيم (داعش) هاجم مسجد أبى بكر الصديق فى قرية كهريزة فى أطراف ناحية قرة تبة وقتل مصليا وخطف خمسة آخرين بينهم حارس المسجد.

ومن جانبه، كشف مصدر محلى بالمحافظة عن إطلاق سراح اثنين من مختطفى مسجد أبو بكر الصديق بعد ساعة على اختطافهما شمال شرق المحافظة، مضيفا أن الأجهزة الأمنية تجرى تحقيقا فى الحادث.

 


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