مقتل قيادى حوثى فى مواجهات غرب تعز

مقتل قيادى حوثى فى مواجهات غرب تعزالأربعاء، 17 يناير 2018 01:53 م
الحوثيين - أرشيفية
عدن (أ ش أ)
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لقى القيادى فى مليشيا الحوثى الانقلابية عبدالله الزنبيل اليوم الأربعاء مصرعه وعدد من عناصر الميليشيا فى مواجهات عنيفة فى جبهة مقبنة غرب تعز.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدى التابع للواء 17 مشاة قوله : "إن المليشيات هاجمت فجر اليوم مواقع الجيش الوطنى فى منطقة القحيفة فى مقبنة وتم التصدى لها وتكبيدها خسائر فادحة ولاتزال المواجهات مستمرة حتى اللحظة".
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