video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 17 يناير 2018 04:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل قيادى حوثى فى مواجهات غرب تعز

الأربعاء، 17 يناير 2018 01:53 م
مقتل قيادى حوثى فى مواجهات غرب تعز الحوثيين - أرشيفية


عدن (أ ش أ)
إضافة تعليق

لقى القيادى فى مليشيا الحوثى الانقلابية عبدالله الزنبيل اليوم الأربعاء مصرعه وعدد من عناصر الميليشيا فى مواجهات عنيفة فى جبهة مقبنة غرب تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدى التابع للواء 17 مشاة قوله : "إن المليشيات هاجمت فجر اليوم مواقع الجيش الوطنى فى منطقة القحيفة فى مقبنة وتم التصدى لها وتكبيدها خسائر فادحة ولاتزال المواجهات مستمرة حتى اللحظة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السعودية تعترض وتدمر صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثى على جازان

اليمن: مقتل وإصابة 613 مدنيا بسبب انتهاكات الحوثيين خلال 40 يوما

التحالف العربى: صاروخ ميليشيا الحوثى على جازان استهدف المناطق المدنية

الجيش اليمنى: ميليشيات الحوثى تهرب تاركة قتلاها وجرحاها على الجبهات

اخبار عربية

اخبار العرب

اخبار اليمن

الحوثيين

تعز

الحرب فى اليمن



لا تفوتك
البابا تواضروس: السلام لا يأتى إلا باحترام حقوق الفلسطينيين وتوقف لغة العنف

البابا تواضروس: السلام لا يأتى إلا باحترام حقوق الفلسطينيين وتوقف لغة العنف

الأهلى يوافق على "معايشة" ريتشارد وصلاح فى أودينيزى الإيطالى

الأهلى يوافق على "معايشة" ريتشارد وصلاح فى أودينيزى الإيطالى

محمد عبد الشافى يودع الأهلى السعودى بالدموع.. 4 بطولات تزين مشوار اللاعب مع "الراقى".. الجماهير تطالب الإدارة بحجب رقم 13 تكريماً لـ"شيفو".. والنجم المصرى لعشاق النادى: أكرمونى بأصدق الدعوات

محمد عبد الشافى يودع الأهلى السعودى بالدموع.. 4 بطولات تزين مشوار اللاعب مع "الراقى".. الجماهير تطالب الإدارة بحجب رقم 13 تكريماً لـ"شيفو".. والنجم المصرى لعشاق النادى: أكرمونى بأصدق الدعوات

صور وفيديو.. رحالة أمريكية توثق زيارتها لمصر وتنقلها للعالم.. جوردان تايلور تبهر متابعيها بـ13 فيديو حصدوا ملايين المشاهدات.. دراما وأكشن وحب.. الشقراء تترك حبيبها وتقرر البقاء فى مصر.. وتؤكد: هى الأجمل والأرخص

صور وفيديو.. رحالة أمريكية توثق زيارتها لمصر وتنقلها للعالم.. جوردان تايلور تبهر متابعيها بـ13 فيديو حصدوا ملايين المشاهدات.. دراما وأكشن وحب.. الشقراء تترك حبيبها وتقرر البقاء فى مصر.. وتؤكد: هى الأجمل والأرخص

"قبل الشهرة".. شاهد.. جاستين بيبر يغنى للمارة فى كندا عام 2007

"قبل الشهرة".. شاهد.. جاستين بيبر يغنى للمارة فى كندا عام 2007

الآثار: غرفة الملك فاروق المعروضة للبيع بأمريكا ليست مسئوليتنا

الآثار: غرفة الملك فاروق المعروضة للبيع بأمريكا ليست مسئوليتنا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة