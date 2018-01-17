مقتل قيادى بالحشد الشعبى فى هجوم مسلح شمال محافظة بابل العراقية

مقتل قيادى بالحشد الشعبى فى هجوم مسلح شمال محافظة بابل العراقيةالأربعاء، 17 يناير 2018 01:19 ص
العنف في العراق - أرشيفية
(أ ش أ)
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أعلن مصدر أمنى عراقى مقتل قيادى بالحشد الشعبى وإصابة آخر فى هجوم مسلح شمال محافظة بابل جنوب العاصمة بغداد.
وقال مصدر فى شرطة المحافظة، فى تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) الليلة، إن مسلحين مجهولين اطلقوا النار باتجاه قيادى فى الحشد الشعبى فى منطقة (الحصوة) شمال محافظة بابل ما أدى إلى مقتله وإصابة آخر كان برفقته.
وأشار إلى أن قوة امنية طوقت مكان الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى مستشفى لتلقى العلاج والجثة إلى الطب العدلي، لافتا إلى أن إجراءات أمنية مشددة فرضت تحسبا لأى طارئ.
يشار إلى أن محافظة بابل ومركزها مدينة الحلة تعد من المناطق المستقرة امنية نسبيا إلا أن مناطق شمال بابل ما تزال تشهد بين فترة وآخرى أعمال عنف تستهدف المدنيين والقوات الأمنية.
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