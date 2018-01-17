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الأربعاء، 17 يناير 2018 04:23 م
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"معاك من أجل مصر": جمعنا 23977 توكيلا لتأييد ترشيح السيسي بالبحيرة

الأربعاء، 17 يناير 2018 04:05 م
"معاك من أجل مصر": جمعنا 23977 توكيلا لتأييد ترشيح السيسي بالبحيرة المواطنون يتوافدون على مكاتب الشهر العقارى بالبحيرة


البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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واصل الالآف من أبناء مدن ومراكز محافظة البحيرة، توافدهم على 18 مكتبًا للشهر العقارى على مستوى المحافظة، لتحرير توكيلات تأييد للرئيس السيسى لفترة ثانية لرئاسة الجمهورية.

 

وأعلنت حملة "كلنا معاك من أجل مصر " بمحافظة البحيرة، عن أن الحملة نجحت فى توثيق 23977 توكيل لتأييد ترشيح الرئيس السيسى فترة رئاسية ثانية على مستوى المحافظة، مضيفة أنهم نجحوا من خلال ممثليها وجهود أعضائها فى ضم شخصيات عامة ونواب بالبرلمان وعمال وفلاحين وعناصر شبابية ونسائية لتأيئد الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال المشروعات العملاقة التى بدأها فى كأفة محافظات مصر ودحر الإرهاب وتحقيق الأمن والأمان، ليصبح عدد التوكيلات المحررة للرئيس عبد الفتاح السيسى حتى الآن 23977 توكيلًا و26 توكيلًا للمرشح خالد على وآخرين.

 

وكانت قد دعت القبائل العربية والجمعيات الزراعية والنقابات واللجان النقابية المواطنين للحشد وتحرير التوكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستكمال المشروعات القومية العملاقة من أجل الأجيال القادمة وتحقيق الأمن والاستثمار والقضاء على الإرهاب الغاشم.

 
جانب من المواطنين بالشهر العقاري
جانب من المواطنين بالشهر العقاري
المواطنون يحررون توكيلات تأييد للسيسي
المواطنون يحررون توكيلات تأييد للسيسي
جانب من المواطنين
جانب من المواطنين
الشهري العقاري بالبحيره
جانب من توكيلات الشهري العقاري بالبحيرة

 


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