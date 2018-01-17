مصر مستمرة فى تخفيض فاتورة وارداتها.. 4.1 مليار دولار قيمة التراجع خلال عام





كتبت- هبة حسام

نجحت مصر خلال الـ10 أشهر الأولى من العام المنتهى فى الحفاظ على مواصلة التراجع والتقليل من حجم وارداتها، حيث انخفضت فاتورة واردات الدولة خلال الفترة من يناير – أكتوبر 2017 بقيمة تجاوزت 4.1 مليار دولار عن الفترة المماثلة فى عام 2016.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى أحدث نشراته حول حجم التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير – أكتوبر 2017، بلغ حجم الواردات فى تلك الفترة المشار إليها 53.884 مليار دولار، مقابل 58.048 مليار دولار فى الفترة المماثلة من 2016.

وفى قراءة للنشرة الإحصائية، التى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منها، تبين أن سبب التراجع فى فاتورة الواردات، هو انخفاض حجم واردات مصر من السلع والمنتجات غير البترولية، والتى بلغت نحو 49.6 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2017، مقابل 54.8 مليار دولار حجم الواردات خلال ذات الفترة من عام 2016.

أما الواردات البترولية، فقد شهدت ارتفاعاً، بالغة 4.243 مليار دولار خلال الفترة من يناير – أكتوبر 2017، مقابل 3.217 مليار دولار خلال ذات الفترة من عام 2016، بزيادة بلغت قيمتها 1.026 مليار دولار.

وبحسب البيانات الواردة فى نشرة التجارة الخارجية، تمثلت أهم واردات مصر خلال الفترة المشار إليها من العام المنتهى، فى استيراد مواد خام بقيمة 5.752 مليار دولار، علاوة على استيراد سلع استهلاكية وسلع معمرة بقيمة إجمالية تجاوزت 12.961 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى 26.655 مليار دولار استوردت بهم الدولة سلع وسيطة وأخرى استثمارية.