مصرع 5 أشخاص وإصابة 60 أخرين خلال مهرجان شعبى لترويض الثيران بالهند

مصرع 5 أشخاص وإصابة 60 أخرين خلال مهرجان شعبى لترويض الثيران بالهندالأربعاء، 17 يناير 2018 05:00 م
مهرجان ترويض الثيران
أ ش أ
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أعلنت السلطات الهندية اليوم الأربعاء مصرع خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 60 آخرين خلال الأيام القليلة الماضية فى إطار فعاليات مهرجان شعبى لترويض الثيران بولاية تاميل نادو بجنوب البلاد.
وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية أن مهرجان (جاليكاتو) بدأ بالولاية منذ الأحد الماضى ويتم فيه إطلاق الثيران على الحشود التى تحاول ركوبها أو الحصول على أكياس الأموال والذهب المعلقة على قرونها التى يتم شحذها خصيصا من أجل المهرجان ، وعلى عكس مصارعة الثيران لا يتم قتل الثيران أو استخدام أسلحة ضدها.
يذكر أن المحكمة الهندية العليا كانت قد حظرت تلك الرياضة المثيرة للجدل فى عام 2014 لقسوتها ضد الحيوان ، إلا أن الحكومة عادت لترفع الحظر العام الماضى بعد تظاهرات حاشدة مطالبة بعودتها.
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