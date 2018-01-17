مصرع 5 أشخاص وإصابة 10أخرين جراء اصطدام قطار وشاحنة المكسيك

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لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون بينهم 6 أطفال، اليوم الأربعاء جراء حادث اصطدام قطار وشاحنة صغيرة فى ولاية (خاليسكو) وسط المكسيك.

وقالت إدارة الدفاع المدنى بالولاية- فى تغريدة على موقع (تويتر) أوردتها شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية- إن الحادث وقع بمدينة (لاجوس دى مورينو) التى تقع شمال شرقى ولاية (خاليسكو).



وأضافت الإدارة أن كل الضحايا والمصابين كانوا يركبون الشاحنة الصغيرة، ولم تذكر سبب الحادث لكنها حثت السائقين ألا يحاولوا المرور قبل القطارات عند نقاط التقاطع.