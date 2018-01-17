مصرع شخصين فى حادث انقلاب سيارة نقل من أعلى كوبرى أحمد عرابى بإمبابة





كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخصان مصرعهما، اليوم الأربعاء، نتيجة انقلاب سيارة نقل "شيفرولية" من أعلى كوبرى أحمد عرابى فى إمبابة، بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين للمستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى أحمد عرابى، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، لتسيير حركة السيارات، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة بالواقعة.