مصرع شخصين اختناقا بـ"غاز دفاية" داخل منزلهما فى إيتاى البارود

مصرع شخصين اختناقا بـ"غاز دفاية" داخل منزلهما فى إيتاى البارودالأربعاء، 17 يناير 2018 12:58 م
مستشفى إيتاى البارود - صورة أرشيفية
البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جوده
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عثر أهالى البارود على جثتين صباح اليوم الأربعاء، داخل منزلهما وتم إبلاغ هيئة الإسعاف ونقل الجثتين لمشرحة مستشفى إيتاى البارود وتم تحرير المحضر اللازم.
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، اخطارا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود ببلاغ الأهالى بالعثور على شخصين متوفين داخل منزلهما بدائرة المركز.
وتبين من التحريات الأولية العثور على جثتين داخل غرفة منزلهما خلف كافتريا بالطريق الزراعى اتجاه القاهرة وتشغيل دفاية وحدوث اختناق بغاز الدفاية أدى لوفاتهما دون وجود شبه جنائية فى الحادث، وتم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى العام، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.
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