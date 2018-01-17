مصرع شاب فى حادث سيارة ببورسعيد





بورسعيد - محمد عزام

لقى شاب مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، فى حادث سيارة جنوب محافظة بورسعيد وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة.

تلقى الدكتور عادل تعيلب، مدير عام مديرية الصحة ببورسعيد، إشارة من مستشفى الحميات، إبراهيم سيد توفيق 30 جثة هامدة، إثر حادث بمنطقة بحر البقر جنوب بورسعيد.

تم وضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .