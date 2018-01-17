مسلحون يخطفون أمريكيا وكنديا فى نيجيريا ومقتل شرطيين

مسلحون يخطفون أمريكيا وكنديا فى نيجيريا ومقتل شرطيينالأربعاء، 17 يناير 2018 06:04 م
مسلحون
كادونا (رويترز)
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قال متحدث باسم الشرطة النيجيرية اليوم الأربعاء، إن مسلحين خطفوا أمريكيا وكنديا فى ولاية كادونا بشمال البلاد وقتلوا اثنين من ضباط الشرطة.
وقال مختار على المتحدث باسم شرطة الولاية عبر الهاتف إن المسلحين المجهولين نصبوا كمينا للأمريكى والكندى حول كاجاركو بينما كانا فى طريقهما من مدينة كادونا إلى العاصمة أبوجا.
وأضاف "دخل الشرطيان المرافقان لهما فى معركة شرسة بالأسلحة مع الخاطفين أفضت للأسف إلى وفاتهما".
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