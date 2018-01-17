مستشار الإمام الأكبر: مؤتمر نصرة القدس يوم تاريخى من أيام الأزهر الخالدة





كتب لؤى على

أكد المستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر الشريف، أن مؤتمر الأزهر العالمى لنصرة القدس يمثل يوماً تاريخياً من أيام الأزهر الخالدة، متوقعاً صدور قرارات هامة عن المؤتمر الذى تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقال عبد السلام، فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "#الأزهر _ لنصرة_ القدس.. الأزهر وإمام المسلمين يدافعون عن قضية المسلمين الأولى.. يوم تاريخى جديد من أيام الأزهر الخالدة.. الأزهر الشريف ينتفض لنصرة القدس.. وفود من 86 دولة يهبون للمشاركة فى مؤتمر الأزهر العالمى لنصرة القدس".





وأضاف عبد السلام: "تتجه أنظار العالم أجمع بعد ساعات قليلة إلى الأزهر الشريف، قلب مصر والعالم الإسلامى النابض وقلعة الوسطية والتسامح، حيث انطلاق "مؤتمر الأزهر العالمى لنصرة القدس"، الذى يحظى باهتمامٍ كبير على كافة المستويات العربية والإسلامية والدولية".

وأوضح مستشار شيخ الأزهر: "قرارات هامة، وتنسيق للجهود، وتوحيد للمواقف، وإجراءات، الهدف منها توعية الشباب والنشء بقضية القدس وترسيخها فى نفوسهم والتأكيد على عروبتها.. كل هذا من المتوقع أن يُسفر عنه المؤتمر الذى جاء ردًا واضحًا وصريحًا بل وسريعًا ضد الغطرسة الأمريكية المنحازة لكيان الاحتلال الصهيونى".

وتابع عبد السلام: "القدس هى قضية المسلمين الأولى.. والأزهر الشريف، كان دائمًا وسيظل، أمل الأمة وقائد قاطرتها إلى بر الأمان، ينتفض من أجل القدس.. ويدعو المسلمين وأحرار العالم إلى تبنى قضيتها والدفاع عنها.. مؤكدًا أن عروبة القدس لا تقبل المساومة أو المساس".