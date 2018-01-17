مساعد وزير الداخلية يزور معهد معاونى الأمن بالبحيرة

مساعد وزير الداخلية يزور معهد معاونى الأمن بالبحيرةالأربعاء، 17 يناير 2018 12:01 م
اللواء سيد حبال مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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زار اللواء سيد حبال مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب يرافقه مدير مصلحة التدريب معهد معاونى الأمن بالبحيرة خلال فرقة التدريب الأولى للملتحقين حديثاً وذلك للاطمئنان على أحوالهم المعيشية لرفع روحهم المعنوية والاستماع لأية مشاكل تواجههم، والعمل على تلافيها.
يأتى ذلك فى إطار قيام القيادات بوزارة الداخلية بمداومة المرور لمتابعة الحالة التدريبة للقوات والوقوف على مستواهم التدريبى بمختلف فئاتهم.
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