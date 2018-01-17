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مرور الجيزة يناشد السائقين الالتزام بتحويلات شارع السودان لمنع الزحام

الأربعاء، 17 يناير 2018 09:41 ص
مرور الجيزة يناشد السائقين الالتزام بتحويلات شارع السودان لمنع الزحام أعمال انشاء المترو بشارع السودان - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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تناشد الإدارة العامة لمرور الجيزة سائقى السيارات، الالتزام بالتحويلات المرورية التى أعدتها الإدارة لمنع ظهور أى كثافات مرورية بشارع السودان بسبب انشاء محطتى مترو الكيت كات و السودان، حيث يسلك القادم من شارع السودان اتجاه ميدان الكيت كات بالدخول يمينا من شارع الملكة زبيدة ومنه الى يسارا الى شارع العلمين البديل الموازى لشارع السودان اتجاه شارع عمر طوسون للدخول لمعهد القلب أو استكماله حتى الخروج لميدان الكيت كات مع نشر رجال المرور بمنطقة الأعمال لملاحظة حركة السيارات.

كما تهيب ادارة المرور القادم من شارع الكورنيش ومناطق إمبابة ومتجه لمحكمة شمال الجيزة ومعهد القلب ومستشفى إمبابة العام الدخول يمينا من شارع المحطة ثم شارع السواحل وصولا الى محكمة شمال الجيزة وإستكمال الى شارع رشيد ثم يسارا لشارع العلمين ومنه اتجاه مناطق التحويلة المرورية وميدان الكيت كات و على القادم من الكورنيش من مناطق العجوزة إتجاه معهد القلب ومستشفى إمبابة العام يسلك شارع محمد رشدى مباشرة لمعهد القلب ومنه لشارع عمر طوسون ومناطق التحويلة.

 

 

 

 


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