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مدير وحدة صحية ببورسعيد: جاهزين لتطبيق منظومة التأمين الصحى

الأربعاء، 17 يناير 2018 03:16 م
مدير وحدة صحية ببورسعيد: جاهزين لتطبيق منظومة التأمين الصحى الدكتور يوسف عماد الشيخ مدير وحدة الرسوة الصحية ببورسعيد


بورسعيد ـ محمد فرج
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أكد الدكتور يوسف عماد الشيخ مدير وحدة الرسوة الصحية جنوب بورسعيد أن الوحدة جاهزة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالى عزبتى هاجوج والإصلاح ومنطقة الجناين التى تقع بالكيلو 4,5 بمنطقة الرسوة.

وقال الشيخ فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الوحدة الصحية بالرسوة بها عيادة خارجية وقسم للباطنة والأطفال والنساء وعيادة للأسنان واستقبال للطوارئ وتنظيم أسرة ومواليد ووفيات وتطعيمات ومعمل تحاليل وصيدلية تصرف العلاج بالمجان مقابل تذكرة بجنيه واحد فقط.

وأضاف الشيخ أن الوحدة بها 12 طبيبا من بينهم طبيب بشرى و6 أطباء أسنان و5 صيادلة و8 تمريض وفنى معمل وإداريين بالإضافة إلى أجهزة تعقيم  ناهيك عن تحويل الحالات الحرجة لمستشفى بورسعيد العام لتخضع تحت إشراف طبى متكامل .

وتابع: نتستقبل حالات الطوارئ من السابعة والنصف صباحا وحتى الخامسة مساء، مؤكدا أن الأطباء وطاقم التمريض يقدمون الخدمة الطبية لكل المترددين بلا إستثناء حفاظا على الصحة العامة بجانب تقديم التوعية البيئية والصحية للمواطنين.


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