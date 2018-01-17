مدير مستشفى عين شمس التخصصى: نستقبل 2000 حالة شهريا بالطوارئ





كتب محمود راغب _تصوير حسام عاطف

قال الدكتور علي الأنور مدير عام مستشفي عين شمس التخصصى، إن وحدة الطوارئ والحوادث الخارجى بمستشفى عين شمس التخصصى، تم تجديدها وتطويرها بتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه كتبرع من البنك الأهلى المصرى فى إطار ما يقوم به من مشاركة مجتمعية.

وأكد مدير عام مستشفى عين شمس التخصصي، خلال افتتاح الوحدة، أن الوحدة تستقبل ما يقرب من 2000 حالة شهريا يتم تقديم كافة الخدمات الطبية لها بمختلف التخصصات طوال أيام الأسبوع، وعلى مدار 24 ساعة يومياً.

وأشار مدير عام مستشفى عين شمس التخصصى، إلى أن وحدة الطوارئ بمستشفى عين شمس التخصصى تشمل كافة التخصصات الطبية بالإضافة إلى رعاية مركزة بها 13 سرير.