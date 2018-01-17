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مدير أمن الغربية: العثور على دانة "ار ب جي" داخل محجر فى طنطا

الأربعاء، 17 يناير 2018 10:10 م
مدير أمن الغربية: العثور على دانة "ار ب جي" داخل محجر فى طنطا اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية


الغربية - عادل ضرة
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أكد اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، لـ" اليوم السابع"، أنه تم العثور على دانه مدفع ار بي جى فى أحد محاجر الرمل بمدخل مدينة طنطا، اثناء تفريغ حمولة سيارة نقل قادمه من الواحات.

كان أحد المواطنين قد عثر على دانة ار بى جى اثناء تفريغ حمولة رمل من سيارة نقل، وتم إخطار الشرطة بالواقعة.

 

 


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