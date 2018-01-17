محمود التهامى مشيدًا بتأمين "مولد الحسين": مصر تواجه الإرهاب بالروحانيات





لؤى على

أشاد الشيخ محمود التهامى، بجهود الأمن فى تأمين الليلة الختامية لمولد الإمام الحسين رضى اللى عنه، قائلا: "سنرسل إلى العالم أجمع رسالتنا بأن مصر تواجه الإرهاب بالروحانيات"، مشيدًا بدور رجال الأمن فى تأمين الاحتفال.

وأضاف التهامى، فى بيان له منذ قليل: "رغم وجود تهديدات أمنية حقيقية أصر الأمن المصرى على إحياء المولد وعدم إطفاء فرحة المصريين أو إلغاء الاحتفال"، مطالبا باقتداء العالم ببسالة وشجاعة رجال الأمن المصرى وقدرتهم على تأمين البلاد والميادين.