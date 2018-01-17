محمد أبو العينين: رؤية السيسي للإصلاح تخطت أفق البرنامج الانتخابى





ثمن رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفى للبرلمان الأورومتوسطي، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تحقيق التنمية، لافتًا إلى أن وطنية الرئيس المتأصلة سبب حب الجميع له والتفافهم حوله .

وأضاف "أبو العينين"، فى تصريحات اليوم الأربعاء، الآن الرئيس السيسي لم يتقدم فى بداية انتخابه كرئيس لمصر ببرنامج انتخابي محدد، بل اعتمد الرؤى والخطط التى تخطت أي حدود برنامج إصلاحى للدولة، فضلا عن تفوق رؤيته فى تحقيق مالم يستطع أن يحققه أى برنامج انتخابى فى وقت قياسي.

وشدد أبو العينين، على ضرورة الاهتمام بالتغطية الجيدة لاستراتيجية 2030 التى تتبناها الدولة وتسعى جاهدة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أهمية دور الإعلام في توضيح الحقائق، مشيرا إلى تجربة الإعلام الماليزي فى مساندة استراتيجية دولته من خلال الحشد والتعبئة للمواطنين بالخطط والرؤي المستقبلية التى يحلم وينتظرها كل مواطن .

وحث محمد أبو العينين، المواطنين بجميع الفئات والطوائف على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال "أبو العينين" إن المشاركة فى الانتخابات والإدلاء بالصوت فى الصندوق تعبير صادق عن حب مصر ورسالة للخارج أننا متمسكون بالقائد والزعيم الذى ضحى بنفسه من أجل رفعة وطنه، فضلا عن كونه رسالة للشباب بأن لهم دورا مجتمعيا، مؤكدا أنها أيضا رسالة للخارج بأن مصر على الطريق الديمقراطى الصحيح.

وطالب برصد خطة تحركات الجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج، والتى تستهدف بث ونشر الشائعات والمفاهيم المغلوطة، للرد عليهم وفضح أكاذيبهم.

وأضاف أن الرئيس السيسي رجل وطنى ومحب للبلد وقدم تضحيات كثيرة منذ توليه رئاسة البلاد.