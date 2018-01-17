محكمة تركية تقضى بسجن 5 صحفيين لاتهامهم بالمشاركة فى "دعاية إرهابية"الأربعاء، 17 يناير 2018 02:11 ص
الشرطة التركية - أرشيفية
(أ ش أ)
إضافة تعليق
قضت محكمة تركية بسجن خمسة صحفيين لاتهامهم بالمشاركة فى "دعاية إرهابية" لصالح حزب العمال الكردستاني.
وذكرت شبكة "فرانس 24" الإخبارية أن أربعة من هؤلاء الصحفيين حُكم عليهم بالسجن لمدة 18 شهراً لاتهامهم بالمشاركة فى حملة تضامن مع صحيفة "أوزجور جونديم" المؤيدة للأكراد فى تركيا، فيما حكم على رئيس التحرير حسين اكيول، بالسجن 3 سنوات و9 أشهر.
وكان الاتحاد الدولى للصحفيين قد أعلن فى تقرير له أواخر العام الماضى 2017 أن هناك حوالى 160 صحفياً مازالوا رهن الاعتقال فى تركيا يمثلون ثلثى الصحفيين المعتقلين على مستوى العالم.
إضافة تعليق
سينما 2018 فى 15 يوم.. أفلام قليلة وأرقام أقل.. 7 مليون و600 ألف حصيلة الإيرادات.. منافسة "ميتة" بين حسن الرداد وحورية فرغلى وطلعت زكريا فى الشباك.. ودور العرض تنتظر الفرج نهاية الأسبوع بـ4 أفلام جديدة
مؤامرة تركية قطرية لإفشال الانتخابات فى ليبيا..مسئول ليبى لـ"اليوم السابع": جماعة الإخوان تقف وراء عملية زعزعة الأمن بتمويل قطرى.."العرفى": تحركات الإرهابى "بلحاج" تهدف لتحرير "دواعش" وتسليمهم لإرهابيين فى تونس
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة