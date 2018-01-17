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محكمة تركية تقضى بسجن 5 صحفيين لاتهامهم بالمشاركة فى "دعاية إرهابية"

الأربعاء، 17 يناير 2018 02:11 ص
محكمة تركية تقضى بسجن 5 صحفيين لاتهامهم بالمشاركة فى "دعاية إرهابية" الشرطة التركية - أرشيفية


(أ ش أ)
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قضت محكمة تركية بسجن خمسة صحفيين لاتهامهم بالمشاركة فى "دعاية إرهابية" لصالح حزب العمال الكردستاني.

وذكرت شبكة "فرانس 24" الإخبارية أن أربعة من هؤلاء الصحفيين حُكم عليهم بالسجن لمدة 18 شهراً لاتهامهم بالمشاركة فى حملة تضامن مع صحيفة "أوزجور جونديم" المؤيدة للأكراد فى تركيا، فيما حكم على رئيس التحرير حسين اكيول، بالسجن 3 سنوات و9 أشهر.

وكان الاتحاد الدولى للصحفيين قد أعلن فى تقرير له أواخر العام الماضى 2017 أن هناك حوالى 160 صحفياً مازالوا رهن الاعتقال فى تركيا يمثلون ثلثى الصحفيين المعتقلين على مستوى العالم.


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