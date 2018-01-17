محافظ مطروح: تأهيل مشروعات الشرب والصرف الصحى بتكلفة 350 مليون جنيه





مطروح – حسن مشالي

أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، على أنه تم إقامة مشروعات وإعادة تأهيل مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى، خلال العامين الماضيين، بتكلفة مالية 350 مليون جنيه، تمويل ذاتى، من خلال خطة العام المالى الجديد 2017/2018، من بينها مشروعات مياه شرب بإجمالى 245 مليون جنيه، ومشروعات صرف صحى بإجمالى 105 ملايين جنيه.

وأوضح محافظ مطروح، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تنفيذ المشروعات عن طريق الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمبلغ 144 مليون جنيه، وتنفيذ مشروعات عن طريق شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بتكلفة 502 مليون جنيه.

وأشار " أبو زيد"، إلى أن العامين الماضيين، شهدا تنفيذ مشروعات محطات لتحلية مياه البحر عن طريق إدارة المياه بالقوات المسلحة بمبلغ 526 مليون جنيه، وتنفيذ مشروعات توصيل التيار الكهربائى لمحطات التحليه الجديدة بمبلغ 65 مليون جنيه، بالإضافة إلى توفير سيارات نقل مياه الشرب لخدمة أهالى المحافظة بمبلغ 10 ملايين جنيه.

وأكد محافظ مطروح، أنه بمجهود رئيس الجمهورية، تم القضاء على أزمة نقص مياه الشرب بمدينة مرسى مطروح ووصول منسوب ضخ المياه إلى 160 ألف متر مكعب يوميًا، بما يفوق المخطط الإستراتيجى لوزارة الإسكان حتى عام 2017 بمحافظة مطروح والذى كان يستهدف وصول ضخ المياه إلى 110 آلاف متر مكعب يوميًا، مشيرًا إلى أنه تم إزالة كافة التعديات على خط المياه الرئيسى الناقل من محطة جنوب العلمين إلى مرسى مطروح، وترعة الشيخ زايد وترعة الحمام مصدر تغذية محطة تنقية جنوب العلمين بالمياه، بإجمالى 900 تعدى لتوفير المياه للمواطنين وزائرى المحافظة.

ونوه اللواء علاء أبو زيد، إلى أن القضاء على مشكلة نقص مياه الشرب، ساهم فيها افتتاح محطتى تحلية مياه البحر الرملية 1 و2 بطاقة إنتاجية 48 ألف متر مكعب يوميا بتكلفه 440مليون جنيه، وجارِ الانتهاء من محطة الرميلة 3 بطاقة 12 ألف متر يوميا بتكلفة 60 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه تم تشغيل محطة تحلية جديدة بطاقة 4500 متر يوميا بشاطئ كليوباترا، غربى مرسى مطروح، وتشغيل محطة تحلية جديدة بطاقة بطاقة 4500 متر يوميا بمدينة برانى.

وأضاف محافظ مطروح، بأنه تم خلال الفترة الماضية، إنشاء خطى طرد جديدين من محطة الرفع الرئيسية للصرف الصحى إلى محطة المعالجة بتكلفة 160 مليون جنيه وإنشاء شبكة صرف أمطار، بمدينة مرسى مطروح، واستكمال مشروع الوصلات الفرعية للمرحلة الثانية للصرف الصحى بالمدينة، واستكمال مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات وروافع الصرف الصحى، والبدء فى مشروع الصرف الصحى بمنطقة المعسكرات والمضيفة بالكورنيش.