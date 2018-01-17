محافظ كفر الشيخ يبحث ملفات تنمية المجتمع مع الخدمة الاجتماعية

محافظ كفر الشيخ يبحث ملفات تنمية المجتمع مع الخدمة الاجتماعيةالأربعاء، 17 يناير 2018 09:48 م
محافظ كفرالشيخ يبحث ملفات تنمية المجتمع
كفر الشيخ – محمد سليمان
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بحث اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الأربعاء، برامج تنمية المجتمع خلال اجتماعه اليوم بهيئة تدريس المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بحضور الدكتور طارق عمارة عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفرالشيخ، والمحاسب محمد أبوغنيمة السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد .
واستمع محافظ كفرالشيخ إلى رؤية المعهد العالى للخدمة الاجتماعية فى تنمية المجتمع وبرامج التوعية التى يقوم بها المعهد العالى للخدمة الاجتماعية فى المجتمع بالتعاون مع الجهات العلمية والبحثية والتنفيذية المختلفة .
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