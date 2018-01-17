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الأربعاء، 17 يناير 2018 04:23 م
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محافظ دمياط يناقش بنود الصرف من الميزانية وأعمال الخطة الاستثمارية

الأربعاء، 17 يناير 2018 03:42 م
محافظ دمياط يناقش بنود الصرف من الميزانية وأعمال الخطة الاستثمارية الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط


دمياط معتز الشربينى
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ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بنود الصرف من الميزانية وتوزيع باقى الموازنات على البنود المختلفة ومناقشة أعمال الخطة الاستثمارية 2017/2018، وذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم الأربعاء، برئاسة المحافظ مع الدكتورخالد الزهيرى مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، ورجب معيزة مدير عام الشئون الاقتصادية، وعالية العيسوى مدير إدارة الميزانية، وهانى بدران مدير إدارة التخطيط والمتابعة، ومصطفى كرم مدير إدارة العقود والمشتريات، ومحمد كيون مدير إدارة المركبات.

ووجه المحافظ لمدير إدارة الشئون الاقتصادية بمتابعة الأعمال والمشاكل الخاصة بمدينة دمياط للأثاث والقيام بدور همزة الوصل بين المحافظة والمدينة، كما وجه المحافظ لمدير إدارة التخطيط بإنجاز أوامر الإسناد المباشرة الخاصة بالأعمال القائمة بالمحافظة والأعمال الخاصة بالربع الأول من الخطة الاستثمارية.

وشدد المحافظ على تنفيذ كافة التعليمات وتكثيف الجهود الفترة القادمة للارتقاء بمستوى العمل داخل الديوان.


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