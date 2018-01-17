محافظ دمياط: مضاعفة قدرة محطة مياه البستان بمعدل 52 ألف لتر مكعب يوميا





دمياط عبده عبد البارى

عقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط اجتماعا مع كلا من المهندس محمد بدراوى رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة مياه الشرب والصرف الصحى و المهندس محمد عسل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس رمزى محمود رئيس قطاع المقاولون العرب وذلك لاستكمال أعمال محطات الصرف الصحي بالمحافظة.

حيث أعلن المحافظ عن تسليم محطة رفع صرف صحى لخدمة قريتى السلام وعلى الدين وسيتم افتتاحها فى القريب العاجل كما سيتم افتتاح محطة مياه البستان ووضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من المحطة وأوضح المحافظ إلى أنه تم مضاعفة قدرة المحطة من 1200 إلى 1800 بزيادة 600 لتر ثانية بمعدل 52 ألف لتر مكعب يوميا.

وصرح المحافظ بأنه سيتم بدء التشغيل التجريبى لمحطة رافع صرف صحى البستان 30 مارس 2018 على أن يتم الافتتاح الرسمى للمحطة فى شهر أبريل كما صرح عن بدء التشغيل التجريبى لمحطة رفع صرف صحى كفر المنازلة الفرعية فى ٢30 مارس 2018 و محطة رفع صرف صحى اولاد حمام فى آخر أبريل و محطة رفع صرف صحى كفر الشناوى فى منتصف مايو و محطة صرف صحى سيف الدين أول أبريل من العام الحالى.

ووجه المحافظ لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعمل امتداد لشبكة السيالة والتنسيق مع رئيس مجلس إدارة مصنع موبكو لاستكمال محطة عبد القادر 2 بالسنانية .

وصرح المحافظ أنه جارى الإنتهاء من الوحدة المدمجة "الكومباكت"، بمحطة المعالجة الثلاثية بشطا واضاف أنه سيتم افتتاحها فى القريب العاجل بحضور اللواء سيد العشرى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.



