محافظ بورسعيد يتفقد قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي التضامن

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي التضامن، للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.



وشدد المحافظ في بيان له علي الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفي بضرورة العمل على تطوير وتأهيل أنفسهم ورفع مستواهم لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، لافتا أن المستشفيات والوحدات الصحية لن تدخل منظومة التأمين الجديدة إلا بعد حصولها علي الجودة، وأن هناك لجان سوف تأتي من وزارة الصحة للتأكد من جاهزية المستشفيات، وأن الطبيب أو عضو طاقم التمريض المؤهل والكفء سيتضاعف دخله ضمن المنظومة الجديدة.

وأكد محافظ بورسعيد خلال لقاء بعدد من المرضى أن مستشفيات المحافظة ستشهد تقديم خدمة طبية غير مسبوقة، وسيكون ببورسعيد كبار الأطباء، وأنه يتم حاليا إجراء حصر كامل لجميع المواطنين تمهيدا لتطبيق المنظومة من خلال لجان تضم موظفين من الأحياء سيكونون مسئولين عن تجميع البيانات.