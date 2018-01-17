محافظ بورسعيد يبحث سبل تطبيق الجودة فى القطاعات الخدمية





بورسعيد - محمد عزام

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، بمسئولى المعهد القومى للجودة، برئاسة دكتور محمد عثمان، مدير المعهد، وذلك بمقر المنطقة الصناعية بجنوب المحافظة، وذلك لمناقشة تطبيق منظومة الجودة فى جميع قطاعات المحافظة المختلفة.

وقدم المحافظ فى بداية اللقاء، نبذة عن أهم المشروعات التى تشهدها محافظة بورسعيد فى جميع المجالات، مؤكدا على أن التنمية تتم على عدد محاور صناعية وتجارية، ويجب تأهيل العاملين بالمنطقة الصناعية والمصانع من أجل الحصول علي الجودة، خاصة وأن بورسعيد تشهد إقامة اكبر مصنع لتكرير السكر باستثمارات تصل إلى 356 مليون دولار، وكذلك المصنع رقم 11 على مستوى العالم فى إنتاج البويات، فضلا عن خمس مصانع عملاقة باستثمارات تصل إلى مليار و600 مليون جنية، منها أول مصنع لإنتاج إطارات سيارات النقل الثقيل، وأخر لانتاج جنوط السيارات، ومصنع أوانى الطهى.

وشدد الغضبان،فى بيان له اليوم على أهمية تقديم الدعم من جانب لجنة الجودة فى مجال الصناعة والخدمات المجتمعية، لافتا أن هناك عدد من المصانع تتبع نظام الجودة فى العمل لأن الجودة تحقق التنمية المستدامة.

وطالب محافظ بورسعيد، مسئولى المعهد بالتعاون مع المحافظة، من أجل تأهيل العاملين فى قطاع الفنادق، وكذلك العاملين بمراكز خدمة المواطنين بالأحياء.

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