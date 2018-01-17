محافظ الدقهلية: ندوات للتوعية البيئية والصحية والتنموية والوقائية





الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، على أهمية تنفيذ برامج توعيه للمواطنين فى كافه المجالات الاجتماعية والتنموية والبيئية والصحية والوقائية.

جاءت هذه الندوات تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية، حيث قامت الإدارة العامة لشئون البيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة لبناء وتنمية القرية بديوان عام المحافظة، تنفيذ عدد من الندوات بقرى ومراكز المحافظة خلال شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وأضاف المحافظ،فى بيان له أن الندوات التى تمت خلال حمله مع بعض نقدر شملت ندوه "العلاقة بين نظافة البيئة وتنظيم الأسرة" فى كل من نقيطه بمنيه سندوب مركز المنصورة، دموة بميت ضافر مركز دكرنس، بساط كريم الدين مركز شربين، ميت الكرما مركز طلخا، وذلك على هامش حملة الصحة الإنجابية سعادتى فى صحتى وتنظيم أسرتي، وكيفية ترشيد الاستهلاك وأهمية ذلك على صحه الفرد والمجتمع.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه تم تنفيذ اليوم البيئى بنطاق حى شرق المنصورة بكلية الدراسات الإسلامية، استهدف توعيه الطالبات بالأساليب الصحية للحفاظ على البيئة وترشيد الاستهلاك وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة وتمت مشاركه الطالبات فى اعمال النظافة والدهانات داخل الكلية مع العاملين بحى شرق المنصورة، مشيراً أنه من خلال الاعلام البيئى تم تنفيذ ندوة للوقاية من انفلونزا الطيور داخل الوحدة المحلية بحى شرق المنصورة.

وأكد الشعراوى، على أهمية استمرار حملات وندوات التوعية للمواطنين لتشمل جميع المدن والقرى والمراكز من خلال دور العبادة ووسائل الإعلام بأهمية الحفاظ على البيئة وصحه المواطنين.