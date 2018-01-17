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محافظ الدقهلية : غلق 82 منشأة غذائية وإعدام 1712 كيلو أغذية فاسدة

الأربعاء، 17 يناير 2018 03:30 م
محافظ الدقهلية : غلق 82 منشأة غذائية وإعدام 1712 كيلو أغذية فاسدة الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية


الدقهلية شريف الديب
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قرر الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، غلق 82 منشأة غذائية وإعدام 1712 كيلو أغذية، لعدم وجود ترخيص ووجود نقص فى الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية.

جاءت قرارات المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملة التفتيش التى قام بها فريق من إدارة مراقبة الأغذية التابعة للإدارة العامة بالطب الوقائى من خلال المرور على 82 من المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة، مشيراً إلى تحرير 183 محضر بالإضافة إلى سحب 97 عينة من الأغذية المتنوعة وإرسالها إلى المعامل للتحليل.

وكلف المحافظ، بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وتنفيذ الغلق الإدارى لهم.

وأكد الشعراوي، على استمرار جهود مديرية الصحة فى القيام بحملات للتفتيش على مختلف المنشات ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمصانع حرصا على صحة وسلامة المواطنين كما شدد على استمرار تلك الحملات بأنحاء المحافظة وتطبيق القانون لردع المخالفين.

يذكر أن المنشآت التى تم غلقها تشمل 76 مطعم بنطاق حى غرب وحى شرق ومركز ومدينة طلخا، 3 معامل ألبان بكفر الجنينة مركز نبروه، مصنع تعبئة وتجميد الخضروات والفاكهة ومصنع خرشوف بالمنطقة الصناعية بجمصة، معمل مخللات بمركز السنبلاوين.

 


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